- Angajații serviciilor de Ambulanța din toata țara protesteaza impotriva eliminarii articolelor prin care le erau recunoscute condițiile deosebite de munca, iar președintele Federației Ambulanța și alți 4 lideri județeni au intrat in greva foamei. Mai mulți lideri ai Federației Naționale Ambulanța…

- Ambulanțierii au fost primiți astazi la Guvern de premierul Romaniei și de ministrul Muncii, intalnirea fiind intermediata de deputatul PSD, Gabriel Zetea, care spune ca aceștia au decis sa renunțe la demersul lor de a intra in greva foamei, potrivit ecopolitic.ro. Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat,…

- Angajații de la Serviciile de Ambulanța din țara, aflați in timpul liber, protesteaza astazi timp de doua ore, in sediile centrale, pentru a-i susține pe cei cinci lideri de sindicat care au intrat in greva foamei. Motivul: respingerea de catre Parlament a condițiilor deosebite de munca.

- Președintele Federatiei Ambulanța impreuna cu alti patru colegi au intrat aseara in greva foamei, din cauza respingerii de catre Parlament a condițiilor deosebit de grele de munca, in cazul acestor salariati. Protestul continua astazi in fata cladirii Parlamentului.

- Cinci lideri de sindicat din cadrul Ambulanței sunt in greva foamei, iar angajații protesteaza marți, intre orele 10.00 și 12.00, in sediile serviciilor de Ambulanța din țara. Angajații sunt nemulțumiți de nerecunoașterea condițiilor de munca.

- Cinci lideri de sindicat din cadrul Ambulanței sunt in greva foamei, iar angajații protesteaza marți intre orele 10.00 și 12.00 in sediile serviciilor de Ambulanța din țara, nemulțumiți de nerecunoașterea condițiilor de munca, conform Mediafax.Federația Naționala Sindicala Ambulanța din Romania anunța…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) afirma ca, in urma discuțiilor pe care le-a purtat cu liderii sindicali, angajații CNAS au incetat greva. Președintele CNAS a facut acest anunț intr-un mesaj postat pe internet, la data de 14 noiembrie 2023. “Ca urmare a discuțiilor avute…

- Angeles Bejar, mama președintelui suspendat al federației spaniole de fotbal, Luis Rubiales, s-a inchis luni intr-o biserica și a anunțat ca va intra in greva foamei pana cand „persecuția inumana și sangeroasa” asupra fiului ei va inceta, relateaza Politico.