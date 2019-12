Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a abrogat miercuri Legea recursului compensatoriu, care a scos din puscarii inainte de termen peste 20.000 de infractori. Doar cinci deputati s-au abtinut. Printre ei, Florin Iordache (PSD) si Marton Arpad (UDMR), parintii recursului compensatoriu, care au ramas pana la capat de partea talharilor. In schimb, Eugen Nicolicea, alt mare sustinator al faradelegii, a votat pentru abrogare.