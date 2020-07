Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul municipal Chișinau a aprobat joi Regulamentul privind salubrizarea și asigurarea curațeniei in orașul Chișinau. Documentul stabilește cadrul juridic unitar privind desfașurarea serviciului de salubrizare, definind modalitațile și condițiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului…

- Poliția s-a autosesizat in cazul altercațiilor care au izbucnit intre diaspora azera și diaspora armeana din Republica Moldova, in fața Ambasadei Armeniei din Chișinau. Persoanele implicate in incident urmeaza a fi documentate și trase la raspundere dupa caz conform prevederilor legislației Republicii…

- Strazile capitalei trebuie sa arate altfel, mai frumoase, mai moderne și mai dezvoltate. Asta dupa ce CMC a votat proiectul privind Ghidul de Design al Strazilor din Chișinau. Despre aceasta a declarat primarul general Ion Ceban intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

- Lupta impotriva ambroziei continua in municipiul Chisinau. Pe parcurcul saptamanii trecute au fost intocmite peste 50 de procese verbale persoanelor fizice si juridice, care nu au inlaturat planta din preajma imobilelor pe care le detin.

- CHIȘINAU, 20 iun – Sputnik. Pana in dimineața zilei de sambata au fost confirmate 13 556 de cazuri de infecție cu noul coronavirus, dintre care 1146 in regiunea transnistreana, a comunicat Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. © Sputnik / Алексей МайшевInca un lucrator medical a murit…

- La sigur nu este pentru prima data cand au loc astfel de situatii, insa rare sunt cazurile cand se intampla sa fie inregistrate video. Un filmulet publicat de curand arata la ce poate duce consumul excesiv de bauturi alcoolice.

- Incidentul s-a produs sambata seara, in municipiul Chișinau, in intervalul orelor 17:00–17:50. Conform materialelor investigației efectuate de poliție, doi barbați au consumat impreuna bauturi alcoolice dupa care, in urma unui conflict, unul dintre ei a plecat și peste

- De luni, oamenii care circula cu transportul public vor fi obligati sa poarte masti si manusi. Decizia a fost luata de Comisia pentru Situatii Exceptionale a municipiului Chisinau, cu scopul de a preveni raspandirea noului tip de coronavirus.