Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii romani si membrii de familie au ajuns pe teritoriul Republicii Arabe Egipt prin punctul de frontiera Rafah, in cursul zilei de 9 noiembrie, fiind preluati ulterior de catre reprezentantii Ambasadei Romaniei in R.A. Egipt.O echipa mobila a Celulei de Criza a MAE i-a insotit apoi pana la Cairo.Aeronava…

- O aeronava C-27J Spartan a decolat sambata seara de pe Aeroportul Otopeni cu destinatia Cairo, pentru a transporta materialele necesare pentru remedierea defectiunii raportate la bordul aeronavei C-130 Hercules, care trebuia sa aduca in tara cei 41 de cetateni romani si membri de familie evacuati recent…

- O aeronava C 27J Spartan a decolat sambata seara de pe Aeroportul Otopeni cu destinatia Cairo, pentru a transporta materialele necesare pentru remedierea defectiunii raportate la bordul aeronavei C 130 Hercules, care trebuia sa aduca in tara cei 41 de cetateni romani si membri de familie evacuati recent…

- Avionul Armatei romane, trimis la Cairo sa aduca in țara 41 de cetațeni romani fugiți din Fașia Gaza, s-a defectat. O defecțiune tehnica a ținut nava la sol. Avionul MApN, un Hercules, urma sa aduca in țara mai mulți romani fugiți din Fașia Gaza. Din primele informații, se pare ca zborul de intoarcere…

- Un avion Spartan a plecat spre Cairo pentru a-i aduce in țara pe cei 41 de romani, care au plecat joi seara din Fașia Gaza. (sursa:digi24). Avionul militar a decolat in aceasta dimineața de la Baza 90, din Otopeni. Este vorba despre un avion de transport Spartan, care se indreapta catre Cairo. In jurul…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE precizeaza ca miercuri, 8 noiembrie 2023, in urma eforturilor complexe ale Celulei de Criza Interinstitutionale, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Cairo si al Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah, 93 de cetateni romani si membri de familie ai acestora…

- Premierul Marcel Ciolacu a revenit din Egipt, miercuri seara, impreuna cu 93 de cetateni romani si membri ai familiilor acestora care au fost evacuati din Fasia Gaza. Acestia au ajuns in Romania la bordul unei curse speciale a companiei TAROM, care a aterizat la Baza 90 Transport Aerian. Un al doilea…

- Treizeci si sase de cetateni moldoveni au fost evacuati marti din Fasia Gaza si se indreapta spre Cairo, de unde vor fi transportati la Bucuresti, impreuna cu cetatenii romani, cu o cursa aeriana speciala organizata de Ministerul Afacerilor Externe din Romania, a anuntat