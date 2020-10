Cehia revine, de luni, la starea de urgență Cehia va intra de luni in starea de urgenta pentru o perioada de 30 de zile, a anuntat miercuri ministrul sanatatii, Roman Prymula, ca reactie la inmultirea rapida a cazurilor de infectare cu coronavirus, transmite Agerpres care citeaza DPA. Odata cu intrarea in vigoare a starii de urgenta, guvernul va fi abilitat sa restranga libertatea […] The post Cehia revine, de luni, la starea de urgența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

