Guvernul de la Praga a interzis vanzarea de cafea la pachet, ca masura impotriva pandemiei de COVID-19, scrie DPA. Cehii și-au exprimat deja nemultumirea in comentariile postate pe portalurile de stiri. „Este bataie de joc”, s-a plans un utilizator de Internet. „Nu am timp sa stau in cafenea dimineata, inainte de munca”, a scris un alt utilizator. Altii au raspuns intr-o maniera mai ironica, unul dintre comentatori apreciind ca „asta cu siguranta ne va salva de pandemie”. Decizia de interzicere a cafelei la pachet a fost aprobata joi de Guvernul ceh, insa, din cauza formularii neclare, unii au…