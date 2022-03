Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii din Cehia i-au ridicat joi imunitatea parlamentara fostului premier Andrej Babis, in contextul acuzatiilor de frauda cu fonduri europene, scrie AFP. Babic se afla in top 5 in clasamentul Forbes al celor mai bogati cehi. In total, 111 din cei 176 deputati prezenti au votat pentru ridicarea…

- Cinci cetateni italieni au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru frauda cu fonduri europene in valoare de 800.000 de euro, in urma colaborarii dintre DNA si autoritatile judiciare din Italia.

- Autoritațile siciliene și romane au finalizat dosarul penal pentru frauda din fonduri europene, in care sunt acuzați 5 italieni și 5 firme ale acestora inființate in Romania. Au fost obținuți astfel 800.000 de euro din banii acordați de APIA pentru tomate

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința. Aceștia urmeaza sa examineze, in lectura a doua, mai multe proiecte de modificare a unor acte legislative, și anume: Codului de procedura penala și Legii cu privire la asistența juridica internaționala in materie penala; Legii privind modul de publicare și…

- Parlamentul se intrunește joi și vineri, 23 și 24 decembrie in ședințe plenare. Deputații vor examina, in prima lectura proiectele de modificare a Legii privind ocrotirea monumentelor, Legii cu privire la piața produselor petroliere, Legii privind unele masuri de susținere a calatorilor și a agenților…

- Parlamentarii ungari au votat marti pentru ridicarea imunitatii fostului secretar de stat in Ministerul Justitiei, Pal Volner, care este suspectat ca a primit mita in forma continuata, relateaza MTI. Imunitatea lui Pal Volner a fost ridicata cu 128 de voturi pentru. Volner a declarat luni…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a hotarat privind plangerea depusa de fostul premier Vlad Filat. Potrivit acestei decizii, fostului premier nu i-a fost incalcata prezumția nevinovației in ședința Parlamentului, cand i-a fost ridicata imunitatea.