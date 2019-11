Cefin Trucks a livrat 1.000 de camioane Ford Trucks, in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Cefin Trucks, importator și distribuitor al brandului Ford Trucks in Romania, anunta livrarea unui numar de 1.000 de camioane Ford Trucks din momentul lansarii operațiunilor in Romania, in aprilie 2017, anunța MEDIAFAX.Obiectivul companiei este de a aduce Ford Trucks in topul 3 al brandurilor…

- Centrala nucleara bulgara de la Kozlodui a anuntat ca Unitatea 5 (1.000 MW) functioneaza la jumatate din capacitate dupa ce una dintre pompele principale s-a oprit, activand sistemul de siguranta. Compania care opereaza centrala, Bulgarian Energy Holding EAD, a transmis ca dupa acest incident au loc…

- In trimestrul al treilea, productia de hidrocarburi a insumat 8,06 milioane boe, in scadere cu 2,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, scrie scrie Agerpres. Productia de gaz metan extras brut a fost in perioada ianuarie-septembrie 2019 de 25,39 milioane boe (plus 0,7%), iar in trimestrul…

- Sistemul Medical MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, anunța achiziția pachetului de 100% din acțiunile Spitalului Lotus SRL din Ploiești, cel mai important furnizor de servicii medicale private din județul Prahova, care asigura servicii integrate de ambulatoriu, imagistica,…

- Digi Mobil introduce serviciul de date mobile 4G in banda de frecvente de 900 MHz. Proiectul pilot a fost derulat in Arges. Utilizatorii Digi Mobil vor beneficia de servicii de comunicații mobile optimizate, odata cu finalizarea unui proiect privind extinderea standardului 4G in banda de frecvente de…

- Compania care distribuie si furnizeaza energie electrica in Romania, Grupul Electrica a obținut rating-ul corporativ de emitent BBB (Investment Grade), cu perspectiva stabila, din partea agenției de rating Fitch Ratings, potrivit Mediafax."Rating-ul ofera tuturor parților interesate o evaluare…

- P3, investitorul și dezvoltatorul pan-european de proprietați logistice, a semnat noi contracte de inchiriere cu doua companii de renume: Coca-Cola HBC Romania și Mobexpert. Suprafața totala inchiriata de cele 2 companii in parcul P3 Bucharest A1 este de 5.000 m2. Sinziana Pardhan, Managing Director…