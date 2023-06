Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Buzau, prin Comisia de avizare a adunarilor publice, intrunita in data de 31.05.2023, a avizat FAVORABIL organizarea, in data de 06 iunie 2023, intre orele 10:00 și 12:00 a unui miting de protest in zonaINSTITUȚIEI PREFECTULUI — JUDEȚUL BUZAU, cu respectarea urmatoarelor condiții: -respectarea…

- Sindicatele din Educatie organizeaza marti, incepand cu ora 11:00, un miting de protest in Piata Victoriei, urmat de un mars pana la Palatul Cotroceni. Potrivit organizatorilor, la protest sunt asteptati in jur de 20.000 de participanti. Sindicalistii au anuntat luni ca nu renunta la greva generala,…

- Sindicatele din Educatie organizeaza marti, incepand cu ora 11:00, un miting de protest in Piata Victoriei, urmat de un mars pana la Palatul Cotroceni. Potrivit organizatorilor, la protest sunt asteptati in jur de 20.000 de participanti. Sindicalistii au anuntat luni ca nu renunta la greva generala,…

- Astazi: Sindicatele din Educatie organizeaza miting și marș de protest la București. Sunt așteptați 20.000 de participanți Sindicatele din Educatie organizeaza, marti, un miting de protest in Piata Victoriei, urmat de un mars pana la Palatul Cotroceni. Manifestarile incep de la ora 11.00. Sunt asteptati…

- Dupa blocajul din invațamant, angajații CFR au ieșit și ei in strada. Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania organizeaza, luni, un miting de protest la Ministerul Transporturilor. Sindicaliștii cer aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la CFR Calatori si CFR Infrastructura…

- Greva generala din invatamant continua, a anuntat marti presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Simion Hancescu, la finalul discutiilor de la Palatul Victoria.

- Sindicalistii din Educatie picheteaza, marti, sediul Guvernului, nemultumiti de anuntul Guvernului referitor reducerea cheltuielilor in sectorul bugetar. O manifestare simulara va avea loc miercuri, iar in 10 mai va avea loc un mars de protest.Sindicalistii s-au strans in fata Guvernului, in ciuda…

- Sindicalistii din Educatie picheteaza, marti, sediul Guvernului, nemultumiti de anuntul Guvernului referitor reducerea cheltuielilor in sectorul bugetar. O manifestare simulara va avea loc miercuri, iar in 10 mai va avea loc un mars de protest, potrivit news.ro.Sindicalistii s-au strans in fata Guvernului,…