Blocul National Sindical (BNS) anunta, miercuri, ca sustine in mod ferm greva de avertisment planificata pentru vineri, 15 septembrie 2023, intre orele 7:00 si 9:00, de catre Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane si Federatia Elcatel. In acest intervel, circulatia trenurilor va fi oprita. ”Scopul acestei greve de avertisment este de a atrage atentia asupra unor probleme urgente din industria feroviara, care includ lipsa contractelor colective de munca, remuneratii inadecvate in raport cu responsabilitatile si calitatea muncii depuse de lucratorii din domeniu, precum si subfinantarea…