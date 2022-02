Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Popescu, fost diplomat roman la Moscova și președintele Casei Marii Negre a comentat pentru Ziarul Puterea ultimele declarații ale ambasadorului Rusiei la București, Valery Kuzmin. Ambasadorul rus Valeri Kuzmin a avut un mesaj dur in care a declarat ca “increderea acordata Washington-ului si NATO…

