Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Turcia pentru plasarea si mentinerea in detentie din 2016 a liderului pro-kurd Selahattin Demirtas, cerand eliberarea 'imediata' a acestuia, transmite AFP.



'Curtea constata mai multe incalcari ale Conventiei (europene a drepturilor omului) si ordona eliberarea imediata' a lui Demirtas, se arata in comunicatul CEDO, care a judecat acest dosar in cea mai inalta instanta a sa, Marea Camera.



In total, decizia Curtii indica nu mai putin de cinci incalcari ale Conventiei, referitoare mai ales la 'libertatea…