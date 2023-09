CEC Bank a lansat carduri cu ritualuri de înmormântare De ceva timp, CEC Bank a pus la dispoziția clienților sai un nou tip de card care a generat o mulțime de controverse prin designul sau. Cardul care alunga blestemele Clienții CEC Bank au avut parte de o surpriza cam neplacuta cand și-au ridicat cardurile Visa de la banca. Pe fața cardului este imprimata imaginea a doua personaje mascate care incearca sa sugereze o inlanțuire (vezi FOTO). De fapt, cele doua maști de pe cardul CEC Bank reprezinta personaje din dansul funerar unic in Europa denumit chiparușul, despre care unii etnologi susțin ca este un ritual de inmormantare specific zonei Vrancea.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

