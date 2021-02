CEC a finanțat șantierul Damen Mangalia cu 60 mil. lei CEC Bank a acordat un credit de 60 de milioane de lei șantierului din Mangalia, operat de constructorul olandez de nave Damen Shipyards, pentru finanțarea operațiunilor curente. Șantierul naval Damen Shipyards din Mangalia este implicat in prezent in zece proiecte de construcții navale, inclusiv pentru o nava de explorare offshore, ce va fi livrata unui client de prima talie internaționala. Alte proiecte in derulare includ: construirea a doua nave cargo Roll-on/Roll-off (pentru transportul incarcaturilor pe roți-tiruri, camioane etc), construirea a patru nave tanker pentru transportul produselor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

