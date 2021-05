Stiri pe aceeasi tema

- Meritele primarului general Ion Ceban in Capitala sint meritele intregii echipe ale socialiștilor, a declarat liderul fracțiunii parlamentare PSRM, Corneliu Furculița, invitat la NTV Moldova. Deputatul susține ca schimbarile spre bine le simte fiecare locuitor al Capitalei, de cind la conducerea municipiului…

- Primarul general Ion Ceban cere responsabililor de la Apa Canal ca in aceasta vara sa nu puta in capitala, in caz contrar vor cadea capete din funcție. Declarațiile au fost facute in cadrul ședinței Primariei Chișinau de ieri. „Trebuie sa facem totul posibil ca in Chișinau sa nu puta. Este al doilea…

- Ministerul Sanatații este in proces de achiziționare a unui lot de 100 mii doze de CoronaVac din China, a anunțat astazi premierul interimar Aureliu Ciocoi. Totodata, s-a decis ca pe platforma COVAX, Moldova va achiziționa peste 2 milioane de vaccin care va fi disponibil, a spus el. Deocamdata nu se…

- Pana la sfarșitul lunii aprilie, in Moldova ar putea fi disponibila vaccinarea impotriva Covid-19 contra cost. Premierul interimar, Aureliu Ciocoi susține ca saptamana viitoare, agenților economici care vor sa achiziționeze vaccin impotriva Covid-19 le va fi deschisa posibilitatea din punct de vedere…

- Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a participat la deschiderea Adunarii Generale a rezidenților Moldova IT Park. In discursul sau, șeful Executivului a apreciat succesul inregistrat de platforma antreprenoriala in cei trei ani de activitate, precum și impactul pe care-l are in stimularea și dezvoltarea…

- Unul da, altul ba. Edilul Capitalei, Ion Ceban, a afirmat la sedinta de astazi a Primariei ca in tara noastra exista deja confirmata noua tulpina britanica. De altfel, asta a zis anterior si premierul interimar, Aureliu Ciocoi.

- Restaurantul și hotelul de pe langa Ambasada Moldovei la Moscova au fost inchise, dupa ce s-a decis inițierea unei anchete pe seama cazului cu microbuzul in care erau mai multe cutii cu anabolizante. Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, susține ca microbuzul, care facea naveta Chișinau-Moscova, de regula…

- Prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, admite ca in R. Moldova, in perioada urmatoare, ar putea fi instituita din nou starea excepționala, in contextul in care „numarul de infectari crește, iar tulpina cu care ne confruntam in R. Moldova este una foarte agresiva, care necesita și acțiuni radicale”.…