- 31 de ani au trecut de cand pe treptele Catedralei din Timisoara s-a scris cu sange istoria revoltei care a dus la caderea regimului Ceausescu. Ploaia de gloante nu i-a oprit pe timisoreni sa iasa in strada din nou si din nou, desi pentru curajul lor s-a platit cu viata. […] Articolul Pe 18 decembrie…

- Un jandarm roman canta imnul național pe un pian aflat pe un munte. Este modul inedit prin care Jandarmeria Romana a decis sa marcheze Ziua Naționala a Romaniei. „Cu radacinile adanc infipte in pamantul istoriei, poporul roman este un miracol, dupa cum spunea Gheorghe I.Bratianu. Sa-l traim…

- Accidentul s-a produs chiar in startul Marelui Premiu al Bahreinului, dupa ce Romain Grosjean a intrat in coliziune cu un competitor. Bolidul lui Grosjean a lovit bariera cu o viteza de peste 225 km/h. Monopostul a spulberat parapetul, s-a rupt in doua și a luat foc instantaneu.

- Octavian Popescu, mijlocașul de 17 ani al lui FCSB, provine dintr-o familie cu tradiție in fotbal, tatal sau, Beniamin Popescu, fiind fost jucator la FCM Targoviște sau Jiul Petroșani. In urma cu doi ani, pe vremea cand evolua pentru Voința Perșinari, acesta povestea cum a tras o spaima ingrozitoare,…

- Pe 23 octombrie 1974, Steagul Roșu a intrat in istoria fotbalului. Printr-o contraperformanța de proporții biblice! In fața a 25.000 de spectatori prezenți pe "Volksparkstadion", brașovenii au cedat cu 0-8 in fața gazdelor de la Hamburger SV. Ei au egalat astfel cea mai catrastrofala infrangere suferita…

- Libertatea a lansat o serie de portrete ale femeilor rome care și-au construit succesul pe temeritatea de a infrunta prejudecațile, indiferent de costul personal pe care l-au platit. Primul episod a fost despre viața și cariera Ioanidei Costache și Luminiței Cioaba. Astazi, relatarea le include pe actrițele…

- Mesajul prim-ministrului Ludovic Orban cu ocazia Zilei internationale de constientizare asupra risipei alimentare "Anul acesta, pe 29 septembrie, marcam Ziua internaționala de conștientizare asupra risipei alimentare, potrivit deciziei luate anul trecut in Adunarea Generala a Națiunilor Unite. Acum…