Ceața a pus stăpânire pe Dej. COD GALBEN în județul Cluj Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un COD GALBEN de ceața in Cluj, cu precadere in zona joasa a județului. Conform meteorologilor, se vor semnala ”local ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza in funcție și de condițiile locale formarea ghețușului”. Avertizarea COD GALBEN de ceața este valabila pana la ora 23. Articolul Ceața a pus stapanire pe Dej. COD GALBEN in județul Cluj apare prima data in Dej24.ro . Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

