- Ministerul Apararii Nationale va asigura transportul terestru si aerian pentru toate dozele de vaccin de la sosirea in tara a acestora, dar si preluarea si transportul la centrele de vaccinare de pe intreg teritoriul Romaniei, afirma ministrul Nicolae Ciuca, relateaza Agerpres. “Ministerul Apararii…

- Suedia isi va creste cheltuielile militare cu circa 40% in urmatorii 5 ani si isi va dubla numarul recrutilor, a indicat joi guvernul de la Stockholm, care cauta sa consolideze capacitatile de aparare ale tarii in contextul tensiunilor in crestere cu Rusia, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Suedia,…

- Romania ar putea produce drone militare in propria fabrica din țara. Asta daca Armata decide sa cumpere dronele propuse de catre israelienii de la Elbit, companie care e deja prezenta in Romania prin mai multe fabrici și parteneriate și care deja produce aici piese pentru dronele

- Armata sarba a efectuat sambata in poligonul militar Pester, in vestul tarii, un exercitiu militar, ca o demonstratie a puterii militare revigorate a Serbiei, relateaza agentia Reuters. Programul de aplicatii militare, denumit Cooperation 2020 si la care au asistat presedintele Aleksandar Vucic si alti…

- Veteranul de razboi Emil Vețeleanu, de 101 ani, ultimul supraviețuitor roman al bataliei de la Cotul Donului, din Al Doilea Razboi Mondial, a murit. Anunțul a fost facut de Consiliul Județean Valcea. Emil Vețeleanu a participat 5 ani pe front și a supraviețuit inclusiv febrei tifoide. In 2019 au facut…

- Șeful agenției de informații militare a Germaniei a fost demis pe fondul eforturilor guvernului condus de Angela Merkel de a combate influența extremei drepte în armata germana, relateaza Euractiv și BBC.Christoff Gramm începuse reforme pentru a contracara legaturile dintre extrema…

- In plina pandemie, estul Europei seamana cu un teatru de razboi. Armata ucraineana și militarii britanici participa la manevrele Eforturi Comune 2020 la care a asistat și președintele Zelenski. Și Rusia a lansat exerciții de razboi.

- „Fratie slava”, „Fratie indestructibila”, „Scut oceanic”, „Caucaz-2020”... Armata rusa si-a inmultit in aceasta toamna numarul exercitiilor militare impreuna cu unii dintre partenerii sai in pofida pandemiei de COVID-19 si pe fondul unor noi tensiuni cu Occidentul.