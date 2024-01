„Ceasul Apocalipsei” se menţine anul acesta la cel mai periculos nivel din istorie Oamenii de stiinta din domeniul atomic au mentinut marti „Ceasul Apocalipsei” setat mai aproape ca niciodata de miezul noptii – la 90 de secunde, ca si anul trecut, justificand aceasta pozitie prin actiunile Rusiei in materie de arme nucleare, pe fondul invaziei sale din Ucraina, prin razboiul din Gaza al Israelului inarmat nuclear si prin inrautatirea schimbarilor climatice. Acestia sunt factori care determina riscul unei catastrofe globale, relateaza Reuters. La fel ca anul trecut, Bulletin of the Atomic Scientists a fixat ceasul la 90 de secunde pana la miezul noptii – punctul teoretic al anihilarii.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

