Ceas cu reglare automată, prin GPS, la Brașov (Social) Ceas de peste 10.000 de euro la intersectia strazilor Harmanului si Toamnei din Brasov La intersectia strazilor Toamnei si Harmanului a aparut, de vineri, un ceas stradal, cu reglare automata, prin GPS, care garanteaza exactitatea afișarii orei. Ceasul are patru cadrane, fiecare cu diametru de 900 mm, este electromecanic si a fost montat pe insula de la trecerea de pietoni, la o inalțime de cinci metri. ... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intersecția strazilor Toamnei, Mihail Kogalniceanu și Harmanului are, de vineri, un ceas stradal cu reglare automata, prin GPS. Ceasul a fost montat pe insula de la trecerea de pietoni, la o inalțime de cinci metri. Este un ceas electromecanic cu patru cadrane, fiecare cu diametrul de 900 mm. Ceasurile…

- Autoritatile au luat masuri suplimentare de securitate, dupa ce in judet au fost descoperiti mai multi mistreti cu pesta porcina! Pentru prima data, in judetul nostru nu vor exista targuri de porci inainte de Craciun. Focarul de pesta porcina africana descoperit in mediul silvatic a dus…

- Circulație restricționata in intersecția de la „Trei alimentare” din Brașov. Timp de o saptamana, in zona se vor face foraje Primaria Brașov a anunțat ca timp de o saptamana, traficul rutier va fi restricționat parțial in intersecția de la „Trei alimentare”, Calea București - Zizinului -…

- Un incendiu de vegetație uscata și liziera a izbucnit marți dupa-amiaza (12 noiembrie 2019), in jurul orelor 16.30, in localitatea Vladeni, comuna Dumbravița, in județul Brașov. La intervenție s-au deplasat inițial doua autospeciale cu apa și spuma - una de la ISU Brașov și una de la SVSU…

- Inceput de an universitar „atipic” la Brasov: 5.574 de „boboci” la Universitatea Transilvania (cu 8,8% mai multi fata de 2018). Asta, in condițiile in care la nivel national, in anul universitar 2019-2020 s-a inregistrat cel mai mic numar de studenti romani din ultimii 20 de ani! Anul…

- Beneficiarii legilor speciale, asteptati la opt puncte de vanzare ale RATBV, pentru a-si ridica abonamentele pentru calatorii gratuite la Brașov Persoanele care detin calitatea de fost detinut politic sau de fost deportat sunt asteptate de marti, 1 octombrie 2019, la opt puncte de vanzare…

- Ziarul Unirea UPDATE| FOTO, VIDEO. ACCIDENT rutier in Alba Iulia, la intersecția strazilor București cu Florilor, din cauza unei neacordari de prioritate Un accident rutier a avut loc miercuri, in jurul orei 12.30, la intersecția strazilor București cu Florilor din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, evenimentul…

- Trecerile de pietoni de la intersectia strazilor Iuliu Maniu si Castanilor vor fi deviate Compania Apa Brasov a anuntat ca, in perioada 16 – 18 septembrie 2019, se vor realiza lucrarile de montare a conducte de apa pe sub Canalul Timis, in zona intersectiei strazilor Iuliu Maniu si Castanilor.…