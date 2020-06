Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii USR Dan Barna, Ionuț Moșteanu și George Dirca au acuzat joi, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, procedura de impozitare a pensiilor de serviciu ale parlamentarilor.Legea de impozitare a pensiilor speciale, inclusiv a parlamentarilor, a fost adoptata miercuri…

- Aproape 800 de foști parlamentari primesc pensie speciala. Majoritatea pensiilor speciale ale parlamentarilor vor fi impozitate cu doar 10%, deoarece sunt mai mici de 7.000 de lei. Pensiile speciale ale parlamentarilor sunt cuprinse intre 2.000 și 13.000 de lei in funcție de numarul de mandate,…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc joi, începând cu ora 13,00, în sedinta comuna, pentru a dezbate si vota rectificarea bugetara aprobata de Guvern în luna aprilie, în perioada starii de urgenta, dar si proiectul de lege privind impozitarea pensiilor speciale, potrivit…

- Plenul Camerei Deputatilor a dat, miercuri, vot favorabil proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, care are ca obiect de reglementare instituirea unei taxe pe veniturile si indemnizatiile pentru limita de varsta. Au fost inregistrate 307 de…

- Camera Deputaților a adoptat impozitarea pensiilor speciale. Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, legea care prevede impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Inițiativa, adoptata anul trecut de Senat, nu figura inițial pe ordinea de zi a plenului Camermei…

