Stiri pe aceeasi tema

- Frecevența corecta a tunsului poate face diferența dintre un par frumos și unul care ar putea necesita mai multa atenție. Așadar, mulți se intreaba cat de des ar trebui sa ne tundem parul pentru a-l menține sanatos și stralucitor?

- Mulți romani se confrunta cu dilema privind consumul de alcool și conducerea in timpul intalnirilor sociale. Este crucial sa așteptam suficient timp pentru a evita incalcarea legii și pentru a proteja viețile noastre și ale altora.

- Chiar daca nu ești pasionata de ceai, precis ai auzit de efectele vindecatoare pe care le are asupra organismului. De-a lungul secolelor, femeile din foarte multe culturi au consumat ceaiuri pentru a-și infrumuseța parul și pielea, iar beneficiile sunt la fel de clare și in prezent. Iata care sunt tipurile…

- Anul acesta, Crescina, gama inovatoare in domeniul stimularii creșterii parului, parte a brandului LABO, aniverseaza 25 de ani de cercetare și dezvoltare a produselor dermatocosmetice cu tehnologii brevetate și cu eficacitate dovedita pentru 100% dintre utilizatori*. Pentru a celebra acest moment unic,…

- Nivelul de trai in Romania se poate imbunatati in acelasi timp cu atingerea unor obiective ambitioase in domeniul climatic, iar tara poate deveni un lider in regiune in ceea ce priveste cresterea durabila si favorabila mediului, a declarat, marti, Marina Wes, director de tara al Bancii Mondiale pentru…

- Tot mai multi antreprenori romani vor sa isi dezvolte afacerile cu ajutorul tehnologiei avansate. Cresterea productivitatii si reducerea costurilor sunt doar cateva dintre obiectivele pentru care companiile sunt tot mai interesate sa investeasca in cele mai noi solutii IT de pe

- Creștere pe piața electrificata Creșterea puternica de 48% a vanzarilor de HEV, la 127.224 de unitați, a permis marcii Renault sa faca progrese semnificative pe piața electrificata. Aceasta creștere a vanzarilor HEV a condus la o creștere generala a vanzarilor electrificate de 19%, pentru un total de…

- Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European, este la final Proiectul „Creșterea abilitaților digitale”, aplicat de Camera de Comerț și Industrie Bacau (CCI) in parteneriat cu Ioanida Turism Craiova, cu CSA Travel din Bacau și cu Ymac Saby Company din Craiova se apropie de finalizare. Termenul…