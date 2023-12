Stiri pe aceeasi tema

- Semințele de dovleac sunt pline de nutrienți importanți, inclusiv proteine, grasimi sanatoase, vitamine (E, B) și minerale (magneziu, potasiu, zinc, fier). Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Gutuia - fruct unic și subestimat - ofera nenumarate beneficii pentru sanatate, care o fac sa fie deosebit de valoroasa in dieta. Aparținand familiei Rosaceae, acest fruct stravechi este plin de nutrienți și compuși esențiali ce contribuie la bunastarea generala a organismului. Unul dintre beneficiile…

- Inflamația este un proces natural al organismului care apare in cazul diverselor tipuri de agresiuni, cum ar fi infecțiile sau leziunile tisulare. Rolul principal al inflamației este de a proteja organismul și de a iniția procesul de vindecare. Totuși, in unele cazuri, inflamația poate deveni excesiva…

- Cafeaua are numeroase beneficii pentru organism, in special daca este consumata dimineața. Un ingrediente simplu poate fi adaugat in aceasta bautura pentru a elimina pofta de dulce, fiind indicat și in aceasta perioada pentru intarirea sistemului imunitar.

- Busuiocul pare sa fi fost si el printre leacurile lui Zalmoxe intrucat, asa cum indica si datinile de Boboteaza, dupa crestinarea populatiei nord-dunarene romanii l-au folosit pentru sfintirea locurilor si alungarea necuratului.Infuzia se prepara astfel: se toarna o cana de apa clocotita peste o lingurița…

- Busuiocul pare sa fi fost si el printre leacurile lui Zalmoxe intrucat, asa cum indica si datinile de Boboteaza, dupa crestinarea populatiei nord-dunarene romanii l-au folosit pentru sfintirea locurilor si alungarea necuratului.Infuzia se prepara astfel: se toarna o cana de apa clocotita peste o lingurița…

- Uneori gandul de a adormi va da coșmaruri, de aceea specialiștii spun ca trebuie sa fiți atenți la ce alimente consumați pentru a avea o noapte cu adevarat buna și un organism care funcționeaza perfect.Un somn bun este extrem de important pentru sanatatea organismului, pentru ca poate reduce riscul…

- Lidia Fecioru aduce in prim plan un remediu natural revoluționar destinat curațarii rinichilor și detoxifierii corpului de metale grele. Bazat pe puterea plantei de brusture, acest ceai promite sa ofere o soluție eficienta și non-invaziva pentru cei care se confrunta cu probleme ale aparatului urinar.