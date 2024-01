Ceaiul care accelerează vindecarea rănilor. Are efect cicatrizant Cercetatorii au identificat un ceai cu proprietați remarcabile in accelerarea procesului de vindecare a ranilor și in promovarea cicatrizarii. Acest ceai, obținut din plante specifice, nu numai ca sprijina regenerarea țesuturilor, dar și accelereaza vindecarea, oferind astfel un potențial revoluționar in tratamentul leziunilor și a altor afecțiuni cutanate. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Te confrunți cu durere in gat și nu știi ce sa mai faci pentru a ameliora disconfortul? Exista un ceai care te poate scapa! Este un aliat de nadejde in sezonul rece. Cu toate astea, este important sa ceri sfatul unui medic specialist daca te confrunți cu probleme de sanatate. Iata ce trebuie sa știi.…

- Cu siguranța ai auzit macar o data in viața expresia „rasul este cel mai bun medicament”. Ei bine, se dovedește ca are beneficii reale pentru sanatate. Cercetatorii nu ințeleg pe deplin de ce afecteaza bunastarea așa cum o face, dar știu ca rasul are un impact pozitiv. In aceasta dimineața de luni ți-am…

- O echipa de oameni de știința a facut o descoperire bizara cu ajutorul unui vehicul subacvatic operat de la distanța. Cercetatorii au dat peste un pește care inoata doar cu capul in jos, iar constatarile au fost publicate in Journal of Fish Biology, conform Newsweek.

- Aproape de varful unui munte subacvatic, in apropiere de creasta Mid-Atlantic Ridge, este locul de unde iese campul hidrotermal Lost City. Turnurile zimțate, scaldate intr-o lumina albastra fantomatica, spun o poveste despre descoperire, rezistența și amenințari iminente.

- Daca unele persoane care sufera de insomnie apeleaza la somnifere sau alte metode pentru a putea dormi noaptea, exista si cai naturale si la indemana oricui care ajuta, potrivit healthline.com.Printre acestea se numara ceaiul de banane, o bautura mai putin cunoscuta, dar foarte eficienta si placuta…

- Conform cercetarilor lui Cathrynne Henshall de la Universitatea Charles Sturt din Australia, caii de curse nu par sa aiba motivația de a caștiga competițiile. Din perspectiva lor, victoria intr-o cursa aduce puține recompense interioare.Deși ajungerea la linia de sosire poate ușura presiunea de a…

- Cercetatorii au demolat mitul potrivit caruia oamenii ar trebui sa faca cel puțin 10.000 de pași in fiecare zi pentru o viața sanatoasa. Un nou studiu internațional condus de Universitatea din Granada (Spania) a stabilit un standard diferit.

- Salariile brute in construcții vor fi majorate cu peste 500 de lei. Se introduce insa contribuția la sanatate de 10%, astfel ca angajații nu vor primi bani in plus.„Acest lucru era asteptat pentru a evita munca la negru si pentru a evita pierderea fortei de munca in constructii care oricum este redusa…