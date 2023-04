Ceahlăul încă sub zăpadă. Un singur traseu închis Dupa rabufnirea iernii din prima parte a lunii aprilie, cand toate traseele de pe munte au fost inchise turiștilor, pe 9 aprilie mai erau doar doua dintre acestea inchise. Acum, salvamontiștii nemțeni au vești bune pentru iubitorii muntelui și ai sporturilor de iarna: “In Masivul Ceahlau este inca iarna și vor mai trece inca cateva saptamani pana la primele semne ale primaverii. Astazi (15 aprilie –n.r.) echipa care asigura permanența la Baza Dochia a facut o patrulare preventiva pana in Ocolașul Mic la punctul tehnic salvamont. Vestea buna pentru iubitorii de munte este ca traseul care urca din… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

