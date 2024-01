Stiri pe aceeasi tema

- In 2023, piața mașinilor exotice a crescut cu 16.4%, potrivit datelor furnizate de DataForce. Astfel, pe Batranul Continent au fost vandute 19.221 de astfel de mașini. Cel mai vandut model exotic in Europa a fost BMW XM. Modelul dezvoltat integral de catre divizia de performanța BMW M și-a gasit 3133…

- Tesla Model Y a devenit oficial cea mai bine vanduta mașina in Europa, in 2023. Este pentru prima data in istorie cand o mașina electrica devine cea mai bine vanduta mașina pe acest continent.

- Este oficial. Dupa o lupta stransa intre Tesla Model Y și Dacia Sandero pentru titlul de cea mai bine vanduta mașina in Europa, in 2023, batalia a fost caștigata de modelul electric american. Astfel, este pentru prima data in istoria vanzarilor europene cand o mașina electrica ocupa primul loc in clasament.…

- Dacia Spring rupe normele in poate cea mai importanta țara din Europa: a e treia cea mai bine vanduta mașina de pe piațaUna din patru masini vandute in Franta, pe parcursul anului 2023, se incarca la priza, adica este un automobil electric pe baterie sau un model hibrid reincarcabil, un nivel-record,…

- Grupul auto german Volkswagen discuta cu potentiali parteneri, printre care se numara si constructorul auto francez Renault, cu privire la o cooperare pentru dezvoltarea masinii sale electrice de 20.000 de euro, informeaza un articol publicat vineri in cotidianul german Handelsblatt, preluat de Reuters,…

- Potrivit statisticilor, in a zecea luna din 2023, Dacia Sandero a fost aleasa de 21.139 de clienți din Europa, cu 37.7% mai mulți decat in aceeași luna din 2022. Astfel, modelul marcii de la Mioveni s-a instalat confortabil pe poziția de lider al vanzarilor de pe Batranul Continent. Cu 14.534 de unitați,…

- Renault va utiliza numele Twingo pentru un mic model electric de oraș care va fi produs in Europa și va fi lansat in 2026, la un preț de sub 20.000 de euro. Compania promite reduceri de costuri in producție pentru a putea vinde mașina la acest preț și va insista mult pe optimizari la baterie.

- Renault va prezenta miercuri un concept numit Legend care, in versiunea de serie, probabil in 2026, va deveni un model electric de oraș care va avea un preț de pornire de sub 20.000 de euro, inainte de aplicarea subvențiilor. Legend va fi produs de noua divizie Ampere.