Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de copii ar putea muri in acest an din cauza crizei economice globale declansate de pandemia coronavirusului si alte zeci de milioane ar putea cadea in saracie extrema ca urmare a crizei, a avertizat joi Organizatia Natiunilor Unite, transmite Reuters.Citește și: Avocatul Poporului,…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat la Antena3 ca pana la finalul lunii aprilie Romania ar putea avea pana la 14.000 de cazuri de coronavirus. „Este imperios necesar sa ne gandim la modul in care vom functiona dupa aceasta perioada”, a spus Rafila. Pana in…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anunțat, in cadrul unui interviu televizat, ca imediat dupa Paște se va face, la nivel național, analiza a situației privind pandemia de coronavirus din Romania.

- Vești proaste chiar de la specialiști. Nu avem nicio șansa de a scapa de coronavirus in urmatoarele luni.Seful Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, se asteapta ca pandemia generata de virusul SARS-Cov-4 sa dureze doi ani, cu o scadere a ratei de transmitere in anul viitor.…

- Falsul anunț era distribuit sub forma unei fotografii purtand sigla ”Ministerului Educației Naționale” și prevedea o alta data de incepere a vacanței de primavara, alaturi de mesajul ca Executivul ar fi aprobat o noua structura a anului școlar. Astfel, școlile ar fi ramas inchise pana pe 15 mai, iar…

- Zeci de milioane de oameni risca sa isi piarda locurile de munca din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit unei analize a Organizatiei Internationale a Muncii (OIM), o agentie a ONU, care se asteapta ca numarul acestora sa fie peste cele 25 de milioane de persoane prevazute intr-o estimare facuta…

- Daca va fi respinsa si de Camera Deputatilor, premierul interimar Ludovic Orban a anuntat ca va sesiza CCR. Daca și judecatorii constituționali resping amanarea, Guvernul va trebui sa gaseasca de urgența bani pentru majorarea alocațiilor. Executivul nu are bani in acest moment sa plateasca dublarea…

- Președintele interimar PSD Marcel Ciolacu a facut in direct la Antena 3, in emisiunea „Sinteza Zilei” o previziune sumbra pentru romani. Politicianul este convins ca vom avea coronavirus in Romania.