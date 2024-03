Stiri pe aceeasi tema

- Elevul Colegiului Național „Silvania” din Zalau, Roland Petrean, a obținut locul I la Olimpiada Naționala de Informatica – etapa județeana, concurs desfașurat zilele trecute. Directorul CNS, profesorul Florin Morar – dascalul care il pregatește pe olimpic, ne-a declarat ca Roland a rezolvat unul dintre…

- Mulți internauți au petrecut ore intregi incercand sa dea de urma acelei creaturi acvatice ascunse printre tentaculele caracatițelor, insa, cu toate eforturile depuse, puțini au reușit sa identifice peștele din imagine. Deși raspunsul este la indemana celor cu o privire perspicace și o rabdare de fier,…

- Doctor in matematician și fost dublu campion olimpic, Nicușor Dan a acceptat provocarea unor prieteni de a rezolva subiectele de la simularea probei de matematica a Bacalaureatului și a avut nevoie de 30 de minute.

- In data de 5 martie, simularea examenului de Bacalaureat 2024 va continua cu proba la matematica sau istorie, in funcție de opțiunea obligatorie a profilului. Acest examen ofera viitorilor absolvenți de liceu oportunitatea de a-și testa cunoștințele in perspectiva examenului de bacalaureat din lunile…

- Mai mulți satmareni cu domiciliul la un bloc de pe strada Dariu Pop au fost foarte deranjați de numeroasele probleme aparute din cauza unui locatar care nu și-a achitat cheltuielile. The post GALAGIE ȘI MIZERIE Problema de la Blocul de pe Dariu Pop s-a rezolvat first appeared on Informatia Zilei .

- Profesorul de matematica Ovidiu Badescu a rezolvat, pentru Școala 9, exercițiile și problemele de la proba de matematica a simularii Evaluarii Naționale.La simularea de marți, 6 februarie, elevii de clasa a VIII-a au avut de rezolvat 18 exerciții și probleme. Primul subiect a constat in cinci intrebari…

- An de an, elevii claselor pregatitoare și I-VIII sunt invitați sa iși puna la incercare abilitațile matematice in cadrul concursului Comper, un eveniment educativ organizat de Societatea Culturala Comper. Subiecte comper 2024 la matematica – urmatoarea proba va avea loc vineri, 19 ianuarie. Aceasta…

- Elevii romani s-au clasat pe primul loc in Europa la Olimpiada Internaționala de Matematica. Cu toate acestea, rezultatele la testele PISA sunt slabe. Problema a fost expusa de profesorul Flavian Georgescu, coordonator al lotului de matematica din ICHB, care a explicat cum se face ca țara noastra ocupa…