- Iubire ca in vestul salbatic: O femeie din Campeni a fost amenințata și agresata de fostul sau iubit. Barbatul s-a ales cu dosar penal Iubire ca in vestul salbatic: O femeie din Campeni a fost amenințata și agresata de fostul sau iubit. Barbatul s-a ales cu dosar penal In seara zilei de 26 august 2023,…

- Delia continua seria lansarilor de single cu sound aparte fața de cele cu care și-a obișnuit publicul și prezinta fanilor ”Sirena Apelor”. Piesa este un cantec de sirena plin de dor și iubire, cover dupa Conte Casanova, muzica de Conte Casanova, Delia, Alex Cotoi, versuri Conte Casanova, Delia, producție…

- Dupa mai multe testari ale piesei in ultimele cateva luni, Tujamo, Azteck și INNA lanseaza in sfarșit single-ul mult așteptat – „Freak”. Tujamo și Azteck iși imbina priceperea in producție pentru a crea o piesa electro-house exuberanta, imbibata in bass, care te va face sa te miști, așa cum spune și…

- Vara aceasta este efervescenta pentru Delia. Artista iși bucura fanii cu o noua lansare, piesa “Gustul care te fura”, rockish, cu multa energie care subliniaza spiritul rebel al Deliei. “Gustul care te fura” a fost compusa de Delia cu Alex Cotoi, cel care și semneaza producția piesei. Videoclipul oficial…

- Fani din Hong Kong si din alte parti ale lumii s-au reunit joi la statuia lui Bruce Lee pentru a-i aduce un omagiu legendarului actor cu prilejul implinirii a 50 de ani de la moartea sa prematura, informeaza Reuters.Reuniti in Hong Kong in fata statuii in marime naturala a actorului, proiectata pe…

- Kamara și Andrei Ștefanescu, adica Alb Negru, au multe surprize anul acesta pentru fanii lor. Cea mai recenta noutate este colaborarea lor cu Ralflo și Rareș pentru piesa ”Pe pielea mea”. Tot anul acesta cei doi implinesc 19 ani de trupa Alb Negru și ii vom vedea și la WeLoveMusic Festival de la Ramnicu…

- NBCUniversal International Networks & Direct-to-Consumer anunța astazi lansarea seriei de filme Duminici de iubire la DIVA – televiziunea de divertisment cu design feminin, care ofera conținut de top și filme pline de inspirație publicului din Romania. Fanii genului sunt invitați sa se delecteze cu…