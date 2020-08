Cea mai recentă atracție în Tokyo: toaletele publice transparente Unul dintre cele mai populare cartiere din Tokyo a adaugat recent cateva noi atracții neobișnuite: toaletele publice transparente, scrie presa internaționala. Proiectate de Shigeru Ban Architects, cele doua noi seturi de toalete transaparente au fost instalate in Shibuya, centrul agitat al orașului, renumit pentru trecerea de pietoni ocupata. Deși toaletele arata riscant, acestea sunt de […] The post Cea mai recenta atracție in Tokyo: toaletele publice transparente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

