- Noul coronavirus ucide in Iran cate un om la fiecare zece minute, a scris joi pe Twitter purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, in contextul in care numarul deceselor provocate de focarul de COVID-19 din aceasta tara, cea mai afectata din Orientul Mijlociu, a ajuns la 1.284, transmite Reuters.'Pe…

- Italia a devenit cea mai afectata tara din lume de coronavirus in acest moment, intrecand China care a stabilizat situatia. 3.000 de decese si 2.200 de persoane in stare critica au raportat italienii.

- Noul caz de contaminare locala a fost inregistrat, ca si in ziua precedenta, in orasul Wuhan (centru), considerat locul de aparitie a epidemiei la sfarsitul anului trecut, potrivit Ministerului Sanatatii, anunța Agerpres. Propagarea virusului a incetinit considerabil in China in ultimele saptamani…

- Medicul Streinu Cercel a vorbit duminica, la Realitateas PLUS, despre evenimentele din ultima vreme, din țara, din cauza coronavirusulu. Acesta a precizat despre hotararaea Ministerului Sanatații ca romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia) sa stea in carantina 14 zile ca aceasta…

- Nelu Tataru, secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, a declarat pentru Libertatea ca la nivelul Romaniei a fost luata decizia in cursul serii de sambata ca romanii care vin din cele doua zone italiene cu coronavirus sa intre in carantina. Ministerul Sanatatii a anuntat ca romanii care se intorc…

- Epidemia de coronavirus face noi victime in Iran. Cel mai recent bilant indica opt decese si 43 de imbolnaviri, scrie Reuters, citat de Agerpres.Iranul a inregistrat 15 noi cazuri de infectari cu noul coronavirus. In prezent, numarul imbolnavirilor se ridica la 43, iar bilantul deceselor a ajuns la…

- „Doua persoane au fost testate pozitiv cu Covid-19 in Qom si una in Arak, aducand numarul total al cazurilor confirmate la cinci”, a transmis purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Kianush Jahanpur, intr-un mesaj publicat pe Twitter. Doi dintre pacienti au decedat.Autoritațile iraniene aplica…