- Telescopul spațial James Webb, de la NASA, a produs cea mai profunda și mai clara imagine in infraroșu a universului indepartat de pana acum. Cunoscuta drept Primul Camp Adanc al lui Webb, aceasta imagine a clusterului de galaxii SMACS 0723 este plina de detalii, relateaza site-ul NASA.Mii de galaxii,…

- Presedintele Joe Biden a dezvaluit aceasta imagine a clusterului de galaxii in timpul unui eveniment de la Casa Alba luni, 11 iulie. Imaginea lui Webb acopera un petic de cer de dimensiunea aproximativa a unui graunte de nisip tinut la distanta de cineva de pe pamant si dezvaluie mii de galaxii intr-o…

- Dupa ani de asteptare, prima imagine stiintifica de la telescopul James Webb a fost dezvaluita lumii luni, o imagine a Universului nostru cu cel mai mare grad de profunzime obtinut vreodata aratand galaxiile formate la scurt timp dupa Big Bang, cu peste 13 miliarde de ani in urma, noteaza AFP. Aceasta…

- In asteptarea primelor fotografii color de inalta rezolutie realizate de telescopul spatial James Webb, care urmeaza sa fie dezvaluite pe 12 iulie, NASA a publicat o imagine ''teaser'', care scoate in evidenta profunzimea Universului, informeaza joi AFP.