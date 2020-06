Stiri pe aceeasi tema

- Apele acopera Romania, in cea mai ploioasa luna iunie din ultimii 60 de ani. Sunt tot mai multe probleme, iar pompierii au intervenit pana acum in zeci de localitați. Patru oameni au murit, in ultimele zile, dupa ce au fost luați de viituri iar o fetița de 4 ani, din Sibiu, care a cazut in raul ce trece…

- Zeci de salvatori au fost chemati in ajutor si au folosit o barca pneumatica pentru a gasi copila de cinci ani luata de Cibin. Ore intregi au cautat-o, chiar si dupa lasarea intunericului, dar au fost nevoiti sa amane pentru aceasta dimineata.

- Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale COTELOR DE APARARE. BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE: Tisa, Viseu, Iza,…

- Grupul de Comunicare Strategica a confirmat sambata seara inca 4 decese ale unor pacienți cu coronavirus in Romania. Bilanțul deceselor a crescut la 421 in țara noastra. Cele mai recente victime sunt trei barbați și o femeie cu varste intre 49 și 76 de ani și sunt din Neamț, Botoșani, Sibiu și Mehedinți.…