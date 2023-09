Stiri pe aceeasi tema

- A fost inventat un nou tip de vopsea capabila sa mențina casele calde iarna și sa le pastreze racoroase vara. Descoperirea oamenilor de știința de la Universitatea Stanford este publicata in Proceedings of the National Academy of Sciences. Oamenii de știința și-au stabilit obiectivul de a reduce semnificativ…

- O studiu extins realizata de oamenii de știința de la Universitatea Oxford demonteaza ideea ca utilizarea Facebook ar genera un impact negativ asupra psihicului oamenilor. Mai mult, in urma acestei cercetari, care a durat 12 ani, se poate spune ca acest mit legat de efectele nefaste ale rețelei sociale…

- Oamenii de știința au readus la viața un vierme care a fost inghețat in urma cu 46.000 de ani - intr-o perioada in care mamuții lanoși, tigrii cu dinți de sabie și elanii uriași inca cutreierau Pamantul, noteaza CNN.Viermele rotund, dintr-o specie necunoscuta pana acum, a supraviețuit la 40 de metri…

- Cercetatorii de la Universitatea Purdue din SUA au facut public faptul ca au creat cea mai alba vopsea existenta pe Pamant. Aceasta vopsea are capacitatea de a reflecta peste 98% din lumina incidenta. Datorita faptului ca lumina genereaza caldura, exista posibilitatea ca prin aplicarea acestei vopsele…

- Oamenii de știința au stabilit un posibil factor care duce la creșterea numarului de furtuni Studii recente efectuate de paleoclimatologi au dus la noi descoperiri cu privire la relația dintre nivelul dioxidului de carbon din atmosfera și creșterea numarului de furtuni. Rezultatele studiului au fost…

- O echipa de cercetatori britanici a inregistrat progrese in studiul unei gene umane care poate impiedica majoritatea virusurilor gripei aviare sa infecteze oameni, transmite miercuri Reuters. Gripa aviara se raspindeste in principal printre pasarile salbatice, cum ar fi ratele si pescarusii si poate…

- Știința și tehnologia au avansat atat de mult, incat, astazi, suntem puși in fața unui progres revoluționar fara precedent. Astfel, o echipa de oameni de știința a creat embrioni umani sintetici, folosind celule stem, fara a fi nevoie de ovule sau spermatozoizi. Acest avans revoluționar, spun cercetatorii,…

- Oamenii de știința au creat embrioni umani sintetici folosind celule stem, intr-un avans revoluționar spre o lume in care nu va mai fi nevoie de ovule sau spermatozoizi, relateaza Daily Mail. Oamenii de știința de la Universitatea Cambridge University ș Institutul Tehnologic din California spun ca acești…