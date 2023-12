Stiri pe aceeasi tema

- De la anul, incarcarea mașinilor electrice și hibrid nu va mai fi gratuita la stațiile publice instalate de primarie in oraș. Este una dintre noutațile aduse prin noul regulament pentru folosirea stațiilor de incarcare pentru mașinile electrice și hibrid, anunța Agenția de presa Rador, care citeaza…

- Romania s-a angajat sa faca 30.000 de stații de incarcare pentru mașini electrice pana in 2026, in condițiile in care UE a decis ca din 2035, toate mașinile noi vandute in statele membre sa fie electrice. Comisarul european Adina Valean a explicat la Digi24 care sunt problemele cu care se confrunta…

- Vești bune pentru o categorie de șoferi din Romania! Deținatorii de autoturisme electrice și hibride inregistrare in București se vor putea bucura in continuare de parcarile publice de utilitate generala in mod gratuit. Iata ce condiție trebuie indeplinita pentru a beneficia de aceasta facilitate!

- In prezent, in Romania sunt inmatriculate peste 33.000 de vehicule electrice, iar dintre acestea, circa 8.000 de vehicule au fost inmatriculate in primele șase luni ale anului 2023. La cele 33.000 de mașini electrice se adauga 154.000 de vehicule hibrid. Numarul mașinilor 100% electrice este in creștere,…

- In majoritatea comunelor din judetul Vaslui, primariile s-au apucat sa monteze statii de incarcare a masinilor electrice, desi niciun localnic nu are un astfel de autovehicul. Mai mult, in viitorul nu foarte indepartat, pe fiecare ulita va fi montata cate o camera de supraveghere, desigur, pentru cresterea…

- In majoritatea comunelor din judetul Vaslui, primariile s-au apucat sa monteze statii de incarcare a masinilor electrice, desi niciun localnic nu are un astfel de autovehicul. Pe de alta parte, in aceleasi comune, apa, canalizarea si gazul sunt inca un lux. In comuna Ivanesti, spre exemplu, unde caruta…

- In majoritatea comunelor din judetul Vaslui, primariile s-au apucat sa monteze statii de incarcare a masinilor electrice, desi niciun localnic nu are un astfel de autovehicul. Mai mult, in viitorul nu foarte indepartat, pe fiecare ulita va fi montata cate o camera de supraveghere, desigur, pentru cresterea…

- Grupul german Volkswagen nu are in prezent planuri pentru o alta fabrica de baterii pentru vehiculele electrice, a anuntat miercuri presedintele Oliver Blume, dupa discutiile de saptamana aceasta cu oficiali guvernamentali din Cehia, transmite Reuters."Pe baza conditiilor de pe piata, inclusiv evolutia…