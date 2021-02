Cea mai mare țară musulmană din lume a interzis vălul islamic obligatoriu în școli Autoritatile din Indonezia au interzis scolilor sa le mai oblige pe fete sa poarte hijab, dupa ce cazul unei eleve crestine constrânse sa poarte val a stârnit controversa în aceasta tara cu cea mai mare populatie musulmana din lume, relateaza AFP și BBC, potrivit Agerpres.



Masura a fost salutata vineri de aparatorii drepturilor omului, care denunta de mai multi ani faptul ca elevele non-musulmane sunt uneori fortate sa poarte val, tinuta regulamentara în anumite scoli.



Scolile publice din arhipelag risca acum sanctiuni financiare daca vor continua sa le

Sursa articol: hotnews.ro

