- Meteorologii au emis o avertizare de Cod galben de viscol in zece județe care intra in vigoare miercuri la ora 18.00. Județele afectate sunt: Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Alba,Valcea, Sibiu, Argeș, Brașov, Dambovița,Prahova. ANM a emis și o informare meteo de ploi abundente pana sambata, dar si lapovița…

- Un tanar de 27 de ani, din municipiul Targu Jiu, banuit de savarșirea infracțiunii de talharie calificata, a ajuns ieri in arestul IPJ Gorj. Suspectul, in noaptea de 25 spre 26 septembrie, ar fi exercitat amenințari cu acte de violența, folosindu-se de un cuțit, asupra unui alt tanar de 21 de ani, deposedandu-l…

- Pina la ora 13:00, in Oltenia, prezența la alegerile Parlamentare 2020 inregistra cel mai mare numar de alegatori din intreaga țara. Astfel, in topul primelor cinci județe, patru sint județe din Oltenia, doar locul doi fiind adjudecat de Teleorman. Iata situația din cele cinci județe ale Olteniei la…

- Intr-o lume nebuna, in care pare ca știm de toate despre toți, am fi uimiți sa aflam cat de puține știm, de fapt, despre noi insine. Da’ chiar așa: te-ai intrebat vreodata cum stai cu… moralitatea? Miercuri, la Virgin Radio Romania am format un numar de telefon la intamplare și am cerut persoanei care…

- Zeci de mii de romani au ignorat COVID-ul si au plecat in minivacanta. Statiunile montane au fost pline. La Ranca, in judetul Gorj, a fost plin de turisti, ca in vremurile bune. Chiar daca nu a nins, proprietarii partiilor le-au adus zapada artificiala turistilor dornici sa schieze. „Suntem de trei…

- Autoritațile din Gorj și reprezentanții unitaților de cazare pregatesc minivacanța de Ziua Naționala in Ranca. Turiștii sunt așteptați la Ranca in condițiile respectarii masurilor impuse in pandemia de coronavirus. Cetațeni din județ, Oltenia și nu numai au facut deja rezervari pentru a petrece la Ranca…

- Un tanar, de 23 de ani, din Rovinari, Gorj, este cautat de polițiști, dupa ce a disparut de acasa din data de 8 noiembrie. Polițiști din cadrul Politiei Orasului Rovinari au fost sesizati ieri prin apelul 112 de un barbat de 48 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca fiul sau, Oprița Robert…

- Liliana Arapu, o mestera tesatoare din comuna Arcani, judetul Gorj, ii invata pe copiii din sat un mestesug stravechi. La atelierul acesteia vin sa lucreze si oameni maturi, care se relaxeaza atunci cand tes la un razboi vechi de o suta de ani, si, mai mult decat atat, pot sa plece acasa cu un covoras…