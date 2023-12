Cea mai mare metropolă franceză care trece la transport gratuit Incepand de joi seara, transportul in comun este gratuit pentru cei 500.000 de locuitori ai metropolei Montpellier din sudul Frantei, una dintre cele mai mari colectivitati europene care s-au angajat intr-un astfel de demers, informeaza AFP. In Europa, Luxemburg, cu 650.000 de locuitori, a adoptat transportul public gratuit in acest stat incepand din 2020, iar capitala Estoniei, Tallinn (445.000 de locuitori), a adoptat o decizie similara in 2013. In Franta, aproximativ 40 de colectivitati au facut deja acest pas, inclusiv orasul Dunkerque din nordul tarii, insa toate sunt mai putin populate decat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o mișcare curajoasa ce va schimba pe deplin modul de calatorie in Montpellier, transportul in comun devine gratuit pentru intreaga comunitate. In Europa, Luxemburg, cu 650.000 de locuitori, a adoptat transportul public gratuit in acest stat incepand din 2020, iar capitala Estoniei, Tallinn (445.000…

- Instanta suprema a Europei a dat dreptate Amazon, joi, intr-un caz in care gigantul american de comert electronic era acuzat de Comisia Europeana de primirea unor beneficii fiscale ilegale, transmite CNBC.Cazul reprezinta o lovitura pentru comisarul pentru concurenta, Margrethe Vestager, care a incercat…

- Un meșter din Gorj este prezent in aceste zile la Targul de arta tradiționala din Luxemburg. Ion Ratezeanu este un meșter olar cu o activitate de peste 5 decenii in domeniu. Este prezent la standul Romaniei și face demostrații de olarit. „Am putut mijloci participarea meșterului olar gorjean Ion Ratezeanu…

- Furtuna Ciaran, de o intensitate istorica, s-a abatut joi asupra Europei de Vest, provocand moartea a sase persoane si obligand autoritatile sa inchida scoli, aeroporturi si servicii de transport feroviar, relateaza Le Figaro.In Franta, un sofer de camion a fost ucis dupa ce un copac a cazut peste…

- Romania se numara printre statele europene care au progresat enorm in domeniul jocurilor de noroc online. Din 2009, momentul in care a fost adoptata OUG 77, prin care se reglementau jocurile de noroc și pana in 2016, atunci cand ONJN și-a intrat in atribuții, acest sector a fost foarte bine organizat.…

- George Simion, liderul național al AUR a transmis un mesaj catre Europa: „Mesajul nostru catre Europa e ca nu suntem ruda saraca”. Europa a auzit mesajul, dar n-a zis nimic, deși putea sa-i transmita lui Simion: ”Da, Romania nu este ruda saraca, ne cerem scuze, dar va fi saraca daca va fi guvernata…

- ”Am ajuns la un acord care corespunde mandatului pe care mi l-a dat presedintele Republicii (Emmanuel Macron). Este un raspuns puternic dat Inflation Reduction Act american, care va permite protejarea pietei europene de volatilitatea pretului energiilor fosile”, a anuntat marti ministrul francez al…

- O incursiune a Rusiei in aceasta fașie de pamant ar inchide accesul NATO catre Țarile Baltice, insa inițiativele luate pentru a raspunde invadarii Ucrainei au redus dramatic acest pericol. Dupa prima invazie rusa in Ucraina in 2014, membrii NATO, in special cei din est, s-au grabit sa-și revizuiasca…