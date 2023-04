Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta ca investitori romani din judetul Olt, comuna Fagetelu, au obtinut suma de 182.059.200 lei, in cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin HG nr. 959/2022, prin finantare de la Ministerul Economiei, fondurile urmand a fi folosite pentru infiintarea…

- Pe data de 7 decembrie 2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale condus de catre Petre Daea anunța cu mare tam-tam ca Planul Național Strategic 2023-2027 (PNS) al Romaniei prin care fermierii romani și agricultura romaneasca vor beneficia de 15,83 miliarde de euro a fost aprobat de Comisia…

- Romania va primi inca un ajutor din partea Comisiei Europene pentru compensarea pierderilor suferite de fermierii afectati de importurile de cereale din Ucraina printr-un nou mecanism de sprijin, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. „Prin votul dat in…

- Saptamana aceasta am adresat o interpelare Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, referitoare la situatia dramatica a fermierilor la infiintarea culturilor de primavara si restantele uriase la plata despagubirilor pentru seceta aferente culturilor din primavara anului 2022. Ministerul…

- Aproape 126 de milioane euro au fost autorizate pentru plata subventiilor acordate fermierilor in agricultura ecologica si masuri de agromediu derulate prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, iar platile se fac in doua transe pana la 30 iunie 2023, anuntat Ministerul Agriculturii si…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, este disperat dupa imagine și orice ieșire publica a acestuia se transforma intr-un spectacol ad-hoc și un astfel de recital l-a dat ieri la Ploiești. „Sa nu ne mai gandim la ce n-am facut, pentru ca pe foc este mamaliga” ”Caravana Cunoașterii…

- In goana disperata pentru a-și salva scaunul, ministrul PSD al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a pregatit o mutare surprinzatoare care va arunca in aer sectorul agricol din Romania. Intrat in dizgrația unor lideri PSD ca Paul Stanescu, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a inceput sa…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat joi, 19 ianuarie, la Targu Mures, ca introducerea, prin Planul National Strategic (PNS) 2023-2027, a masurilor de sprijin de "bunastare pentru taurine" sunt motivate de faptul ca "aceasta specie se afla intr-un moment dificil"."Este…