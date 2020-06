Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, va cere aprobarea parlamentului pentru a putea imprumuta o suma suplimentara de 62,5 miliarde de euro si a putea plati astfel programele de stimulare lansate in acest an pentru a raspunde la pandemia de coronavirus, au declarat pentru Bloomberg mai multe…

- Guvernul cancelarului Angela Merkel va lua masuri inițiale pentru a slabi restricțiile asupra calatoriilor europene. Din 15 iunie se vor face primii pasi pentru a slabi restrictiile de circulatie la nivel european, anunta Bloomberg . Interdictiile de calatorie impuse pentru cele 27 tari membre UE vor…

- Oficialii germani lucreaza la un program de de stimulente in valoare de 75 - 80 miliarde de euro, in ideea de a sprijini relansarea economiei dupa pandemia de coronavirus, potrivit unui articol publicat de saptamanalul Bild am Sonntag, preluat de Reuters, potrivit Agerpres. Conform publicatiei mentionate,…

- Germania se imprumuta masiv, pentru prima data in ultimii 7 ani, pentru a-și salva economia. Datoria va creste cu peste 15 puncte prcentuale Germania se asteapta ca nivelul datoriei ca procent din PIB sa urce la 75,25% anul acesta, de la 60%, in urma masurilor adoptate pentru a amortiza efectele negative…

- Fabricile din Germania au oprit productia, magazinele, afacerile si restaurantele sunt inchise, pentru a limita extinderea epidemiei, scrie Agerpres. Ministrul Economiei, Peter Altmaier, a avertizat deja ca economia germana s-ar putea contracta anul acesta mai mult decat in timpul crizei financiare…

- Germania va inlocui cei sase ani de austeritate fiscala cu un buget expansionist, menit sa salveze economia tarii de efectele crizei provocate de pandemia de coronavirus, scrie Financial Times. Aproape 10% din PIB-ul Germaniei va fi pus la bataie pentru a proteja miile de afaceri de falimentul iminent.…

- Der Spiegel: Germania vrea sa puna la dispozitia firmelor afectate de COVID-19 un fond de jumatate de trilion de euro Germania ar putea infiinta un fond de o jumatate de trilion de euro pentru a sprijini companiile care se confrunta cu dificultati de plata din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus…