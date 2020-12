Stiri pe aceeasi tema

- ”Putem in sfarsit sa anuntam lucrul pe care tara noastra are nevoie sa-l auda de mult timp. Ajutoare (economice) suplimentare sunt pe drum”, a anuntat duminica presedintele republican al Senatului Mitch McConnell in Camera superioara a Congresului, confirmand astfel ca planul de urgenta va atinge ”aproape…

- Arabia Saudita prognozeaza un deficit bugetar de 79 miliarde de dolari (65 miliarde de euro) pentru anul 2020 marcat de criza sanatații, a anunțat marți Ministerul de Finanțe din Arabia Saudita, potrivit AFP.Deficitul din 2019 ajunsese la aproximativ 35 de miliarde de dolari.În…

- Proiectul nu a fost redactat inca sub forma de lege si nici nu beneficiaza inca de sprijinul administratiei Trump, al presedintelui ales Joe Biden sau al liderilor Senatului si Camrei Reprezentantilor. Insa, proiectul este sustinut de un grup de conservatori si de moderati care afirma ca propunerea…

- Contractele de achiziții publice de medicamente sunt intotdeauna confidențiale, iar companiile divulga rareori informații comerciale, relateaza Financial Times. Dat fiind insa nivelul fara precedent al investițiilor publice in dezvoltarea vaccinurilor anti-COVID-19, grupurile societații civile și…

- Paradisurile fiscale costa guvernele mai mult de 427 miliarde dolari pe an, inclusiv peste 89 miliarde dolari in SUA, potrivit unui studiu citat de Business Insider, anunța MEDIAFAX. "La nivel global, echivalentul a peste 34 de milioane de salarii anuale de asistenta medicala se pierde in…

- Compania deținut de statul rus, Gazprom a înregistrat pierderi de aproape 600 de miliarde de ruble (în jur de 766 milioane de dolari) în primele 9 luni ale anului curent, informeaza agenția rusa interfax. Compania Rosneft, deținuta și ea de statul rus, a înregistrat…

- Intr-un tweet postat in timp ce presedintele se afla internat la Walter Reed Medical Center pentru a fi tratat de Covid-19, acesta a scris: ”MAREATA NOASTRA SUA VREA&ARE NEVOIE DE STIMULENTE. COLABORATI SI FINALIZATI-L. Va multumesc!” Tweetul il implica mai mult pe Trump in conflictul referitor la ajutorul…

- Democratii au prezentat luni in Congres un plan de ajutorare 2.200 de miliarde de dolari pentru economia americana lovita de pandemia de COVID-19, cu peste 1.000 de miliarde de dolari mai putin decat o prima propunere, in speranta de a-i convinge pe republicani dupa luni de blocaj, noteaza AFP preluat…