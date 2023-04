Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare investitie privata realizata in Iasi, in ultimul deceniu. 54.000 mp de birouri clasa A, 6.000 mp de spatii dedicate restaurantelor si serviciilor .13 companii multinationale, unele cu primul lor birou din regiune. 5.000 de specialisti in IT & automotive. Zona centrala nedezvoltata, transformata…

- Complexul Palas Campus este inaugurat astazi in prezenta ambasadorului SUA in Romania Kathleen Kavalec, a premierului Nicolae Ciuca si altor oficiali guvernamentali si locali. Lucrarile la Palas Campus au demarat in luna iulie 2020, iar investitia totala trece pragul de 120 milioane lei. In total, sunt…

- Vorbim despre QuaDream, o platforma deținuta de mercenari cibernetici, prin intermediul careia sunt interceptate, evident fara niciun fel de mandat judecatoresc, comunicațiile telefonice ale jurnaliștilor. Aplicația permite, de asemenea, accesarea video și audio. Ea este utilizata de guvernele din statele…

- Comasarea alegerilor reprezinta inca o tema de discuții aprinse in Coaliție. PNL cere insistent comasarea alegerilor, PSD se opune vehement. PNL a insistat in ultimele saptamani pentru comasarea unui rand de alegeri din 2024, avand o lista de argumente pe care vrea sa le prezinte in interiorul coaliției.…

- ”Un lucru de care am fost impresionata la intoarcerea mea in Romania este nivelul la care Romania a devenit lider in Europa in privinta energiei, atat in ceea ce priveste securitatea energetica, cat si independenta si diversificarea energetica, pentru ca ati investit in hidroenergie, in energie solara,…

- Mercedes-Benz intenționeaza sa investeasca in Romania! Compania auto din Germania vrea sa deschida o fabrica la Sebeș și sa creeze 526 de locuri de munca. Investiția s-ar ridica la 130 de milioane de euro, potrivit Ziarului Unirea din Alba Iulia, care mai relateaza ca premierul Nicolae Ciuca a fost…

- „Vom lua masuri pentru a creste siguranța seismica a cladirilor. Exista doua planuri de reabilitare seismica. Un plan de consolidare prin ministerul Dezvoltarii, cu buget de aproape 700 de milioane, si PNRR, peste 500 milioane de euro.Este important ca cetatenii nu vor trebui sa contribuie, totul se…