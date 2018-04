Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata si alte cinci au fost ranite, ieri, intr-un incendiu ce a izbucnit intr-un club de karaoke din sudul Chinei, politia anuntand arestarea unei persoane. Drama a avut loc la putin timp dupa miezul noptii intr-o cladire cu trei etaje din orasul Qingyuan, in provincia…

- In raportul anual al Departamentului de Stat american privind drepturile omului, China, Rusia, Iranul si Coreea de Nord sunt etichetate drept "condamnabile moral" pentru incalcarea continua a drepturilor respective, de aceea - potrivit documentului - aceste tari sunt "factori de instabilitate", informeaza…

- Basarab Panduru (47 de ani) a urmarit meciul dintre Sporting Lisabona si Atletico Madrid (1-0), din returul sferturilor de finala ale Europa League, si a fost dezamagit de jocul lui Fernando Torres (34 de ani), atacant despre care considera ca merita sa fie a sasea sau a saptea solutie a lui Simeone…

- Intr-un discurs pe care analistii l-au catalogat drept extrem de important pentru directia de politica externa a Chinei, Xi a spus ca planurile pe care le are in desfasurare cuprind accelerarea accesului in sectorul de asigurari, extinderea business-ului catre companiile straine, si reducerea tarifelor…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat joi ca a ordonat administratiei americane sa analizeze impunerea unor taxe suplimentare in valoare de 100 de miliarde de dolari asupra importurilor din China, informeaza DPA. Masurile vor fi luate "avand in vedere represaliile incorecte ale Chinei"…

- Reprezentantii vamali francezi au confiscat in 2017 mai mult de noua tone de cocaina, un record. Captura record poate fi pusa in paralel cu crestearea de 50% a plantatiilor de coca in Columbia, principalul producator de cocaina din America de Sud, relateaza Le Monde .

- Wang Yi, ministrul chinez de Externe, a declarat ca Beijingul nu intentioneaza sa "inlocuiasca America" pe scena globala, iar calea Chinei "este total diferita de cea deja luata de marile puterile traditionale", informeaza site-ul postului Dpa.

- Opt persoane au decedat, iar alte trei sunt date disparute in sudul Chinei dupa prabusirea unei portiuni dintr-o sosea importanta in urma unei infiltratii cu apa in zona santierului unei statii de metrou, au anuntat joi autoritatile. Infiltratia brusca produsa miercuri noaptea a inundat spatiul din…