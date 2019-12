Cea mai lungă călătorie cu avionul de Crăciun: 25 de ore In același timp, se inregistreaza o creștere a numarului celor care studiaza sau lucreaza in Europa și prefera transportul cu avionul in perioada sarbatorilor. De exemplu, rezervarile din decembrie 2018 au fost cu 48% mai multe decat aceeași perioada a anului 2017, asta in condițiile in care vola.ro estimeaza o creștere cu pana la 25-30% a rezervarilor in decembrie 2019 fața de decembrie 2018. Prețul mediu al unui bilet de avion in aceasta perioada este de 151 euro/persoana, iar cele mai multe rezervari sunt facute cu companiile low-cost.

Ca o curiozitate, cel mai ieftin bilet de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

