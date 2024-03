Cea de-a 96-a editie a premiilor Oscar, gazduita de Jimmy Kimmel pentru al doilea an consecutiv, care se desfasoara la Los Angeles, recompenseaza cele mai bune filme din 2023, cu "Oppenheimer", de Christopher Nolan, in frunte, cu 13 nominalizari, annța news.ro.

Cel mai bun lungmetraj international a fost ales "The Zone of Interest", in regia lui Jonathan Glazer.

"Poor Things" a castigat premiile Oscar la categoriile machiaj, costume si scenografie. John Cena a aparut dezbracat pe scena premiilor Oscar pentru a prezenta premiul pentru cele mai bune costume. Totul a facut parte dintr-o…