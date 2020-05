Stiri pe aceeasi tema

- O mancarica delicioasa care poate fi preparata rapid este prazul cu masline. Cu ingrediente putine, dar gustoase, daca este respectata intocmai reteta gatirii, pe care o regasim la regretatul gastronom, Radu Anton Roman, preparatul va fi spectaculos.

- Pune 30 de grame de flori și frunze de soc la macerat intr-un litru de vin alb sau in timp ce fierbi vinul roșu. Strecoara amestecul de resturile de frunze și petale de soc și pune licoarea in frigider. Se pot bea și doua cești pe zi, asta daca ai rinichii bolnavi. Bautura este recomandata pentru persoanele…

- Romanii pot prepara acasa gustosii mititei. Reteta deliciosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea gastronomiei romanesti “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia). Autorul explica ce ingrediente trebuie folosite, ce fel de carne se adauga si ce…

- Nascuta pe malul Dunarii, saramura are o savoare deosebita. Pestele se frige, fara sa fie curatat de solzi, pe tabla incinsa, acoperita cu sare. Reteta deliciosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea gastronomiei romanesti “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”…

- Painea de casa nu se compara cu nicio paine de la magazin. O rețeta ieftina, simpla și delicioasa, din ingrediente puține pe care sigur le ai acasa! INGREDIENTE • 400 ml apa • 1 cub drojdie • 1 lingurița sare • 1/2 lingurița zahar • 800 g faina MOD DE PREPARARE 1. Se face o maia din 400 ml de apa, cubul…

- Cum in magazine stocurile de drojdie se epuizeaza rapid in aceasta perioada in care a fost decretata carantina totala din cauza coronavirusului, iti oferim o varianta simpla, pe care o poti pregati acasa. Drojdia se face usor, ai nevoie de doar cateva ingrediente: putina bere, zahar si faina.…

- Unul dintre cele mai gustoase si hranitoare preparate gatite in Romania este ciorba de salata verde. Ieftina si usor de gatit, delicioasa mancare se drege cu lapte prins. Reteta o regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Cei din urma se prepara dupa o reteta care le ofera o savoare uimitoare. Iata cum se gatesc mucenicii muntenesti, cu nuca si scortisoara. Ingrediente pentru Mucenici muntenestiPentru aluat 500 g faina 200 ml apa 1/2 lingurita sare Pentru fiert 2-3 litri apa zahar dupa gust Pentru…