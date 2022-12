Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele meciuri din grupe au avut loc vineri și au avut ca protagoniste Portugalia - Coreea de Sud, Uruguay - Ghana, Brazilia - Camerun și Elveția - Serbia. Astfel, a fost stabilit tabloul complet al optimilor Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

- Echipa naționala a Germaniei parasește Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, dupa ce a terminat pe locul 3 in Grupa E. Nemții au invins Costa Rica in ultima etapa, scor 4-2, insa Japonia a invins Spania cu 2-1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Selectionata Braziliei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Elvetiei cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe Stadium 974 din Doha, intr-un meci din Grupa G.

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Mirel Radoi, spera ca in finala Cupei Mondiale de fotbal, competitie care se desfasoara in aceasta perioada in Qatar, sa se intalneasca reprezentativele Angliei si Braziliei, potrivit Agerpres."Printre antrenamente ne facem timp sa urmarim si Cupa Mondiala.…

- Cupa Mondiala de Fotbal Qatar 2022 continua, duminica, 27 noiembrie, cu ale patru meciuri. Cea mai tare partida din ultima zi a saptamanii va avea loc de la ora 21:00, cand se vor intalni reprezentativele Spaniei, respectiv Germaniei. Programul zilei de 27 noiembrie de la CM Qatar 2022: Japonia – Costa…

- Ivana Knoll este considerata cea mai frumoasa femeie de la Campionatul Mondial și pare ca incepe sa se priceapa tot mai bine la fotbal. Frumoasa bruneta din Croația nu s-a suparat ca favoriții ei nu au caștigat meciul cu Maroc și a recunoscut ca jucatorii naționalei au totuși nevoie de cateva zile ca…