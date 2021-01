Cea mai eficientă protecție împotriva cancerului O cana de ceai de musetel pe zi ar putea tine departe cancerul, potrivit cercetatorilor. Ceaiul contine apigenina, o substanta care lasa celulele canceroase fara "superputerile" lor, transmite romaniatv.net Expertii de la Universitatea de Stat Ohio au descoperit ca apigenina poate bloca abilitatea celulelor canceroase de la sin de a trai mai mult decit celulele normale, oprind raspindirea lor si f Citeste articolul mai departe pe noi.md…

