Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura se extinde de joi in cea mai mare parte a țarii, anunța meteorologii. In sudul Campiei Romane și in sudul Banatului, maximele vor ajunge la 40 de grade. Potrivit ANM, joi, valul de caldura se va extinde și va intensifica in cea mai mare parte a țarii, iar vineri, sambata și duminica…

- Cupola de foc, in Romania - ANM: Și nopțile vor fi tropicale! Valul de aer fierbinte din Africa acopera toata țara. Specialiștii au explicat ca aceasta cupola de caldura este rezultatul unui masiv val de aer fierbinte care a fost adus din Africa și care se extinde acum asupra Romaniei. Temperaturile…

- Nord-vestul Romaniei este vizat de o atenționare de ploi torențiale și furtuni, in timp ce canicula va fi resimțita in celelalte regiuni ale țarii, anunța meteorologii. Meteorologii au emis, miercuri, 12 iulie, o avertizare cod galben de ploi torențiale și vijelii, valabila de azi, de la ora 15:00 și…

- Oltenia, sub cod galben de canicula. Meteorologii au emis doua atentionari Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat. Acestea sunt valabile incepand de miercuri in majoritatea regiunilor, cu temperaturi care vor urca la 40 de grade in sudul Campiei Romane si sudul Banatului si nopti tropicale.Potrivit…

- Intreaga țara este vizata de o atenționare cod galben de canicula, incepand din 12 iulie și pana duminica, 16 iulie. Totodata, o atenționarea cod galben de instabilitate atmosferica vizeaza in nord-vestul și centrul țarii, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.Potrivit ANM, pe parcursul zilei…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de canicula si disconfort termic ridicat, valabila pe parcursul zilei de astazi in regiunile sudice si estice.Potrivit meteorologilor, azi, 6 iulie, disconfortul termic va fi ridicat in regiunile sudice si estice, astfel incat indicele…

- A doua jumatate a lunii iunie ne va aduce primele zile cu vreme de vara. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au anunțat primul episod de canicula in Romania. Ne așteapta un weekend fierbinte. Ce temperaturi vor afișa termometrele. Primul episod de canicula in Romania Dupa mai…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale si descarcari electrice, valabila pana joi la pranz, in judetele Caras-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinti si Valcea. Totodata, instabilitatea atmosferica se va mentine in cea mai mare parte a tarii, pana luni. Administratia…