Cea mai bună rețetă de detox. Nutriționist: Dieta cu apă In doar cateva saptamani vine primavara și, implicit, perioada dietelor și a curelor de detoxifiere. Medicul nutriționist Laura Ene spune ca cea mai buna detoxifiere se face cu apa. De asemenea, nutriționistul mai recomanda pauza alimentara dupa ora 19.00. Conform medicului, detoxifierea inseamna și relaxare, mese regulate și alimente cu cat mai puțini coloranți și conservanți. „Un detox foarte bun l-am putea face ținand un anumit interval de timp in care mancam. Adica, daca am reușit sa mancam intr-un interval de 8, maxim 10 ore, intr-o zi și am reuși sa pastram intervalul de noapte, de la ora… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

